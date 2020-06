Klimabewegung Fridays for Future demonstriert wieder

Die Klimabewegung Fridays for Future hat am Dienstag zum ersten Mal wieder demonstriert. Anlass waren die heutigen Verhandlungen über das Konjunkturpaket. Deutschlandweit hatte Fridays for Future zu Streiks in 60 Orten aufgerufen. In NRW waren u.a. Demos in Aachen, Düsseldorf, Hagen und Siegen geplant. In Köln versammelten sich die Aktivisten auf dem Roncalliplatz neben dem Dom.

Um die Sicherheitsabstände einzuhalten, hatten die Organisatoren mit Kreide ein Raster auf den Boden gemalt. In den Feldern sollten die Demonstrierenden Platz nehmen. Für die Sitzdemo wurden 100 Personen erwartet, am Ende kamen Fridays for Future zufolge etwa 200. Ihre Forderungen stellten sie gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und der Gewerkschaft Verdi.

Wirtschaftshilfen nur bei Einhaltung der Klimaziele

Die Regierung sollte demnach ein nachhaltiges Konjunkturpaket beschließen. „Wir möchten, dass das Konjunkturpaket den Weg in eine soziale und ökologische Zukunft ebnet“, sagte Till Hapig, Sprecher von Fridays for Future Köln. Konkret heißt das, dass bei den Wirtschaftshilfen auch die Klimaziele beachtet werden sollten. Zum Beispiel sollten Unternehmen mit einer negativen CO2-Bilanz nur dann gerettet werden, wenn sie einen Plan haben, bis 2035 klimaneutral zu werden. Konzerne, die das nicht einhalten könnten, sollten keine staatlichen Hilfen erhalten. Außerdem kritisierten die Aktivisten eine mögliche Kaufprämie für Neuwagen.

Die Koalition in Berlin berät seit heute über das Konjunkturpaket. Die Verhandlungen werden morgen fortgesetzt.