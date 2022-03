Fridays for Future erwartet Tausende in Köln

In Deutschland wird in über 300 Städten gestreikt. Auch alle großen Städte in NRW sind mit dabei. In Aachen demonstrieren seit 10 Uhr rund 2000 Teilnehmer. Die Bonner Aktivisten wollen mit 3000 Menschen um 13 Uhr auf die Straße gehen.

Über dieses Thema berichten wir am 25. März 2022 im WDR Fernsehen: Lokalzeit Köln, 19:30 Uhr