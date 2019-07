Am letzten Schultag vor den Sommerferien demonstrieren mehrere „Fridays for Future“-Gruppen in ganz NRW noch einmal für eine nachhaltigere Klimapolitik.

In Düsseldorf und Neuss haben 15 Ortsgruppen aus der Region Niederrhein-Wupper unterstützt von 25 Organisationen – darunter Umweltverbände, Gewerkschaften und Jugendverbände zu einer großen Klima-Sommerdemo aufgerufen.

Demonstrationszüge ziehen nach Neuss

Diese Sticker wollte die Generationen Stiftung eigentlich auf große Autos kleben.

Am Mittag trafen sich rund 800 Aktivisten am Düsseldorfer Südfriedhof, weitere Demonstranten trafen sich am Neusser Hauptbahnhof. Nach ersten Kundgebungen marschierten beide Demonstrationszüge zu einem gemeinsamen Treffpunkt in der Neusser Innenstadt. Die Veranstalter sprechen von rund 2000 Teilnehmern.

Dort trafen sie dann auch auf Mitglieder des Jugendrats der Generationen-Stiftung, die an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring/Hammer Landstraße eine Protest-Aktion durchführen wollten. Unter dem Motto „No- SUV “ hatten die Jugendlichen vor, zunächst die Kreuzung zu blockieren und dann gezielt SUV -Fahrer ansprechen. Dazu sollte es eine Sticker-Aktion geben, bei der SUV s mit auffälligen Stickern mit eindeutiger Botschaft beklebt werden. Am Ende blieb es jedoch nur bei der Straßenblockade.

Abschlussveranstaltung auf den Rheinwiesen

"Fridays for Future" in Neuss.

Anschließend zogen die Demonstraten auf die Neusser Rheinwiesen, wo es bis in den späten Abend ein Bühnenprogramm mit Redebeiträgen und Auftritten verschiedener Bands geben soll. Unter anderen hatte sich Europapolitiker Martin Sonneborn (DIE PARTEI) als Redner angekündigt.