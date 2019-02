Unter dem Motto "Fridays for Future" demonstrieren am Freitag (08.02.2019) wieder tausende Schüler in ganz Nordrhein-Westfalen für mehr Klimaschutz. Eine zentrale Kundgebung findet am Nachmittag vor dem Landtag in Düsseldorf statt.

Demos in ganz NRW

Auch in anderen Teilen NRWs gibt es Demonstrationen, unter anderem in Paderborn und Münster und Köln, wo sich die Schüler vor dem Rathaus treffen.

Weil am Freitag die Halbjahreszeugnisse ausgegeben werden und dadurch schon vormittags die Schulzeit endet, finden die Demos nicht während der Unterrichtszeit statt. Unter anderem NRW -Ministerpräsident Armin Laschet hatte im WDR -Interview kritisiert, dass die Schüler ihren Protest nicht nach dem Unterricht kundtun.

Zeugnis für Laschet

Die Demonstranten haben auch NRW -Ministerpräsident ein Zeugnis ausgestellt. Darin geben sie ihm unter anderem die Note "mangelhaft" in den Fächern "Energiewende" und "Verständnis für junge Menschen". Außerdem betonen sie seine Stärke in der Gruppenarbeit mit RWE .