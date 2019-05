In den städtischen Parkhäusern in Neuss sollen Autofahrer eine Stunde kostenlos parken können. Über dieses Tarifmodell berät der Stadtrat am Freitagnachmittag (17.05.2019). So soll der Verkehr reduziert und mehr Raum für Anwohnerparkplätze geschaffen werden.

Hintergrund des Projekts: Die Auslastung der städtischen Parkhäuser lässt zu Wünschen übrig. Nur selten sind die vier Häuser der City-Parkhaus GmbH mit ihren 1.500 Stellplätzen gut belegt. Andererseits sind die Bordstein-Parkplätze mit Parkscheinautomaten sehr begehrt.

Preise für „Bordsteinparken“ werden erhöht

Damit das Freiparken in Parkhäusern kein Loch in die Stadtkasse reißt, soll ein Kniff angewendet werden: gleichzeitig wird nämlich das Bordsteinparken in der Stadt teurer. Von derzeit 1,20 Euro für die Stunde soll der Preis auf 1,40 Euro steigen. Und so – das betont Bürgermeister Reiner Breuer – kann die Stadt die kostenlose Parkhaus-Nutzung einführen, ohne einen Cent dafür zu bezahlen.

Die Stadt Neuss hofft auf einen weiteren positiven Effekt des neuen Parkkonzeptes: Die Parkscheinautomaten-Plätze könnten in Bewohnerparkplätze umgewandelt werden oder sogar komplett entfallen.

Auswirkungen sollen geprüft werden

Das neue Parkkonzept soll bereits am 1. Juni 2019 in Kraft treten. Die Verwaltung soll nun in der Testphase die Auswirkungen des Konzeptes untersuchen. Insbesondere soll geprüft werden, wie sich die Auslastung der Parkplätze und das Verkehrsaufkommen in der Stadt entwickelt. Nach einem Jahr wird dann entschieden, ob die Testregelung auf Dauer Bestand hat.