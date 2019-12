Mehr als 30 Jahre lang war Jens Söring in den USA inhaftiert. Der damals 18-jährige Student aus Bonn soll 1985 im US -Staat Virginia zwei Menschen ermordet haben, die Eltern seiner damaligen Freundin. Jetzt wurde er freigelassen und abgeschoben. Am Dienstagmittag (17.12.2019) soll er in Frankfurt am Flughafen landen.

Kurzes Statement vom heute 53-Jährigen zu erwarten