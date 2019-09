Weltkindertag im Rheinland: Viele Feste am Wochenende geplant

Kinderprogramm im Leverkusener Tierpark

In Leverkusen organisiert der Kinderschutzbund im Wildpark ein Fest zum Weltkindertag. Spiele und Mitmachaktionen sind zwischen 11 und 17 Uhr geplant. In Bergisch Gladbach wird der Weltkindertag am Samstag (21.09.2019) von 13 bis 17 Uhr gefeiert. Vereine informieren über ihre Angebote für Kinder und Jugendliche und bieten Informationen rund um das Thema Kinderrechte. Auch das Spielmobil ist dabei. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Eine Hüpfburg, viel Musik und Kinderschminken – am Weltkindertag am Freitag (20.09.2019) standen die Kleinsten auch beim großen Kinderfest in Wesseling im Mittelpunkt. In Brühl gab es am Freitagnachmittag ebenfalls ein Fest, das der Kinderschutzbund organisiert hat.