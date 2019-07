Nachdem das Düsseldorfer Rheinbad am Wochenende gleich zwei Mal in Folge wegen aggressiver Badegäste geräumt werden musste, will Stadtdirektor Burkhardt Hintzsche die Vorkommnisse aufarbeiten. Deswegen hat er parallel zur Stadtratssitzung am Donnerstag (04.07.2019) zu einem Sicherheitsgipfel geladen. Teilnehmen sollen Vertreter der Bädergesellschaft, Polizei und der Ämter für Ordnung, Integration und Jugend.