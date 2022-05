Sommer ohne Freibad in Jülich

Das Jülicher Freibad wird in diesem Jahr nicht geöffnet. Die Flutschäden vom vergangenen Sommer sind so gravierend, dass die Stadtwerke sie nicht rechtzeitig beheben können.

Bei der verheerenden Flut am 15. Juli 2021 trat auch in Jülich die Rur über die Ufer. Der Fluss überschwemmte das gesamte Freibadgelände und zerstörte dabei die Schwimmbecken, die Umkleiden und die komplette Technik. Ein Stück weiter flussaufwärts traf es auch das Jülicher Hallenbad, das inzwischen wieder geöffnet ist.

Freibad und Sportanlagen überspült

Da auf dem Gelände am linken Rurufer nicht nur das Freibad überspült wurde, sondern auch die städtischen Sportanlagen, vereinbarten die Stadtwerke und die Stadt Jülich, ein gemeinsames Gutachten in Auftrag zu geben. Man wollte so sicherstellen, dass die Flutschäden nicht unterschiedlich bewertet werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke.

Gutachter überlastet

Das Gutachten ist Voraussetzung dafür, dass die Reparaturarbeiten für das Freibad und die Sportplätze in Auftrag gegeben werden können. Eigentlich sollte das Gutachten Anfang März vorliegen, doch bis heute lässt es auf sich warten – " aufgrund der Arbeitsüberlastung der Sachverständigen ", sagen die Stadtwerke.

Sie schätzen den Schaden alleine für das Freibad im Moment auf mindestens 200.000 Euro. Wegen der allgemeinen Preiserhöhung werde die Summe aber vermutlich höher ausfallen. Hinzu kommen die Einnahmeverluste, auch wenn die Bäder in Jülich nie kostendeckend wirtschaften.

Lange Lieferfristen für Technik

Der Technische Leiter der Jülicher Stadtwerke rechnet außerdem mit langen Lieferfristen für Chips, Pumpen und Sicherungstechnik. Nun könnte man meinen, dass man ein Freibad auch mit kaltem Wasser betreiben kann, wenn es draußen heiß genug ist. Aber auch Umwälzpumpen und Wasseraufbereitung sind defekt, so dass frisches Wasser umkippen würde und bald voller Bakterien wäre. Das sei nicht zu verantworten, sagen die Stadtwerke.

Familien besonders betroffen

Für die Jülicher Bürger ist das Freibad-Debakel ein großes Ärgernis. In den sozialen Netzwerken wird heftig darüber diskutiert. Denn es trifft vor allem die sozial schwachen Familien, die sich keinen Urlaub leisten können und auf Freizeiteinrichtungen vor Ort angewiesen sind. So wäre eigentlich der Badesee in Jülich-Barmen eine naheliegende Alternative. Aber auch er wurde von der Rur überflutet und gesperrt. Danach war die Wasserqualität so schlecht, dass die Stadt ein Badeverbot aussprach. Wann es aufgehoben wird, ist derzeit noch unklar.