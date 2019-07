WDR: Hat die Aggressivität in Freibädern zugenommen?

Christian Lüdke: Es ist tatsächlich so, dass die Aggressionen in den Schwimmbädern zunehmen. Oft haben die Jugendlichen keine Werte mehr. Sie haben keine starke emotionale Bindung innerhalb ihrer Familien mehr. In Einzelfällen wird wesentlich brutaler vorgegangen, als es früher der Fall war.