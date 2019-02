Aachener Forscher entwickeln neuen Wasserfilter für Mikroplastik

Forscher des Fraunhofer Instituts für Lasertechnik in Aachen entwickeln neue Technologien, um Mikroplastik aus Abwässern zu entfernen. Hierbei handelt es sich um neue High-Tech-Filter.

Mikroplastik gelangt in menschlichen Körper

Bei Mikroplastik handelt es sich um winzige Kunststoffteilchen von weniger als 5 mm Durchmesser. Sie werden etwa in Peelings benutzt oder dienen in anderen Kosmetika als Binde- und Füllmittel. Über das Abwasser gelangt das Mikroplastik in Flüsse und schließlich auch ins Meer - und von dort über Fische und Algen auch in den menschlichen Körper.