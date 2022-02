Mehr Frauen in die Politik

Mehr Frauen zu mobilisieren: Dafür wollen sich Jülich, Linnich und Titz aktiv einsetzen und beteiligen sich am bundesweiten Aktionsprogramm "Frauen in die Politik".

Immerhin: Die Freie Wählergemeinschaft W.I.R. hat eine Frau als Fraktionsvorsitzende. Dagmar Kalugin ist damit in der Region Aachen und weit darüber hinaus eine absolute Ausnahme.

Ohne Erwartungen den Prozess angehen

Das Ratsmandat sei zeitaufwändig, sagt Dagmar Kalugin. Sie muss Sitzungsunterlagen lesen, Fraktionssitzungen vorbereiten und mit den Menschen in Titz reden, um deren Meinung zu bestimmten Themen zu hören. Das sei alles ehrenamtlich.

Auf das Aktionsprogramm "Frauen in die Politik" ist sie gespannt. „Ich will da ohne große Erwartungen in den Prozess gehen und mir anhören: Was ist gewollt? Macht es Sinn, wie es geplant ist?“

Blick über den Tellerrand

Dagmar Kalugin wird in der Steuerungsgruppe des Projekts "Frauen in die Politik" mit Kolleginnen aus Jülich und Linnich zusammenarbeiten. Ihr ist wichtig, Frauen generell stärker für Politik zu interessieren. Wenn es um Entscheidungen geht, die den Raum vor der eigenen Haustür betreffen, sei das Interesse der Bevölkerung groß, sagt die Ratsfrau aus Titz.

Haben das Projekt angestoßen: Jennifer Dohm, Jessika Fischer und Lisa Mülheims

Aber es ginge ihr auch um den Blick über den Tellerrand hinaus. Was passiert in Ausschüssen? Wie kommen Beschlüsse zustande? Das sollten die Menschen ihrer Meinung nach wissen.

Neue Rahmenbedingungen schaffen

Der Titzer Bürgermeister Jürgen Frantzen erhofft sich von dem Prozess eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Thema und eine Sensibilisierung für das Thema "Frauen in der Politik". Auf die Fraktionen komme spätestens in der übernächsten Legislaturperiode ein Generationenwechsel zu.

Es müssten deshalb frühzeitig neue Rand- und Rahmenbedingungen geschaffen werden, um kommunalpolitische Arbeit weiblicher und familienfreundlicher zu machen.

Typische Rollenverteilung

In den Räten spiegelt sich eine noch immer typische Rollenverteilung wider: Ratsfrauen sind in der Regel Mitglied im Sozial-, Schul- und Jugendausschuss, selten aber im Bau-, Finanz- oder Wirtschaftsförderungsausschuss. Das ist auch in Linnich nicht anders. Zumindest aber ist dort seit 2015 eine Frau Bürgermeister: Marion Schunck-Zenker.