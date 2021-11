Opfer von Gewalt - Frauen in Aachen ziehen Bilanz

Trotz der langen Lockdowns haben sich Frauen und Mädchen im vergangenen Jahr genauso oft an die Beratungsstelle in Aachen gewandt wie 2019. Und das, obwohl während der Lockdowns Frauen häufig dauerhaft mit Partnern und Kindern zu Hause waren und dadurch kaum Gelegenheit hatten, sich telefonisch an die Berater von "Frauen helfen Frauen" zu wenden. Die Berater gehen daher von einer recht hohen Dunkelziffer aus.

Die meisten Beratungen wegen Gewalt

Das Thema, wegen dem sich Mädchen und Frauen am häufigsten an den Verein wenden, ist nach wie vor erlittene Gewalt. 353 Beratungen gab es deswegen im vergangenen Jahr. Auffällig sei, so die Mitarbeiterinnen von "Frauen helfen Frauen", dass während der Lockdowns die Zahl der Fälle von Frauen, die sich wegen gefährlicher Körperverletzungen an die Beraterinnen gewandt haben, zugenommen hat.

"In diesem Krisenjahr 2020, als die Menschen miteinander zu Hause eingesperrt waren, da muss das Aggressionspotential wirklich gestiegen sein", sagt Angelika Gey von "Frauen helfen Frauen". "Es ging dabei nicht um Schubsen oder Ohrfeigen, wir hatten wirklich Fälle, wo es schwere Verletzungen gab."

Weitere Beratungsstellen eröffnen

Den Verein erreichen immer wieder Anfragen nach Beratung für Frauen in Not aus anderen Kommunen der Städteregion. Seit Mitte des vergangenen Jahres gibt es auch eine Beratungsstelle in Eschweiler. 24 Frauen und Mädchen wurden 2020 dort beraten. Aber der Verein will weitere Beratungsstellen in der Städteregion errichten. Dafür hoffen die Mitarbeiterinnen der Hilfsorganisation auf finanzielle Unterstützung vom Land.

Stand: 11.11.2021, 15:41