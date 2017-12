Zwei Frauen im Raum Aachen am Wochenende getötet

Am Sonntagabend (03.12.2017) ist an der Jülicherstraße in Aachen eine Frau getötet worden, mehr als das konnte die Staatsanwaltschaft am Montagmorgen noch nicht sagen.

Am Samstagmorgen (02.12.2017) ist an einem Waldrand in Herzogenrath ebenfalls eine Frau gewaltsam ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft Aachen hält sich noch mit Details zurück. Die Behörden wollen sich erst äußern, wenn es die Aufklärung des Verbrechens nicht gefährdet.