Der 28-Jährige, der am Samstag in Voerde eine Frau vor einen einfahrenden Zug gestoßen haben soll, schweigt zu den Vorwürfen. Das teilte die Polizei Duisburg am Montag (22.07.2019) mit.

Vor dem tödlichen Stoß soll sich der Täter seinem Opfer wortlos von hinten genähert haben. Er soll die 34-jährige Frau unvermittelt ins Gleisbett gestoßen haben. Die Frau hinterlässt Kind und Mann.