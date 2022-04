Partner festgenommen

Frau tot in Wohnung in Köln-Porz gefunden

Stand: 24.04.2022, 14:01 Uhr

Die Polizei ermittelt in einem mutmaßlichen Mordfall. Eine 30 Jahre alte Frau lag tot in einer Wohnung in Köln-Porz. Ihr Freund sitzt nun in Untersuchungshaft.