Frau fährt in Köln mit Taxi zu Raubüberfall

Die mutmaßliche Täterin war gegen 2.30 Uhr in der Nacht in einer Tankstelle in der Kölner Südstadt aufgetaucht, so die Polizei. Das Kuriose: Die 19-Jährige hatte sich von einem Taxi dort hinbringen lassen.

Angestellte ließ sich nicht einschüchtern

Dann soll die junge Frau Diesel in eine Plastikflasche gefüllt, den Inhalt im Verkaufsraum ausgeschüttet und damit gedroht haben, die Tankstelle anzuzünden. Sie forderte Bargeld, doch die Mitarbeiterin weigerte sich, berichtet die Polizei.

Deswegen habe die 19-Jährige mit dem noch wartenden Taxi fliehen wollen - ohne Erfolg. Der 59-jährige Fahrer verweigerte die Weiterfahrt. Die Frau ohne festen Wohnsitz wurde festgenommen.

Stand: 29.10.2021, 18:18