Pläne für Haus der Fotografie in Düsseldorf

Eine Initiative hat Ideen für ein Foto-Forum in der Landeshauptstadt. Im Mittelpunkt sollen die Werke der weltberühmten Becher-Schule stehen.

Im Mittelpunkt der Überlegungen steht eine Stiftung mit dem Namen "Fotozentrum Düsseldorf“. In ihr soll vor allem das künstlerische Erbe von Bernd und Hilla Becher bewahrt werden. Die beiden gehören zu den einflussreichsten deutschen Fotografen des 20. Jahrhunderts. Weltberühmte Gegenwartskünstler wie Candida Höfer, Andreas Gursky und Thomas Struth waren ihre Schüler.

Eigener Bau für das Foto-Forum geplant

In einem nächsten Schritt regt der frühere Manager der Kunstsammlung des Landes einen eigenen Ausstellungsbau für das Fotozentrum an. Im aktuellen Projektentwurf ist dafür nun ein Standort am Düsseldorfer Ehrenhof vorgesehen. Dort würde das neue Haus in direkter Nachbarschaft zum Museum Kunstpalast, dem NRW-Forum und der Tonhalle stehen.

Die berühmte Kunstakademie, an der Bernd Becher seit 1976 als Professor lehrte, befände sich quasi um die Ecke. Auf dem möglichen Baugrundstück befindet sich bislang ein Betriebshof des städtischen Grünflächenamtes.

Kosten sind noch kein Thema

Zur Frage der Trägerschaft und den möglichen Kosten des Projektes machte Lippe-Weißenfeld keine Angaben: „ Es geht erst mal ja nur um die Idee, über die muss jetzt gesprochen werden “, sagte er. Ob und wie das Projekt realisiert werde, werde erst ein städtebaulicher Wettbewerb ergeben können. Er schlug vor, zunächst ein internationales Symposium zu veranstalten, um möglichst viele Meinungen und Perspektiven einzuholen.

OB Geisel will mitziehen

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel ( SPD ) begrüßte die Initiative in einer ersten Reaktion gegenüber dem WDR ausdrücklich. Es gebe allerdings noch viele Fragen zu Kosten, Zeitpunkt und städtebaulichen Aspekten eines solchen Projektes. Zudem sei die Stadt gerade im Moment nicht eben arm an Kulturbaustellen, sagte Geisel mit Verweis auf die laufenden Sanierungen an Schauspiel- und Opernhaus sowie dem Museum Kunstpalast.

Auch der Leiter des NRW-Forums, Alain Bieber, reagierte grundsätzlich positiv auf die Idee eines Fotozentrums direkt gegenüber von seinem eigenen Haus: „ Eine zusätzliche Belebung des Ehrenhofs finde ich großartig ", sagte er dem WDR .

