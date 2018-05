Der Aufstieg von Fortuna Düsseldorf in die Fußball-Bundesliga steht schon seit zwei Spieltagen fest – am Montag (14.05.2018) wird er offiziell mit Mannschaft und Fans gefeiert. Ab 15:00 Uhr beginnen am Montag nach dem letzten Spiel der Saison die Feierlichkeiten vor dem Rathaus.

Gegen 16:30 Uhr wird sich die Mannschaft im Jan-Wellem-Saal des Rathauses in das Goldene Buch der Stadt eintragen und anschließend mit den Fans auf dem Marktplatz feiern. Dazu wird das Rathaus mit einem Zusatzbalkon ausgestattet.

Aus Aufstiegsfeier könnte Meisterfeier werden

Sollte Fortuna zuvor am Sonntag (13.05.2018) gegen Nürnberg gewinnen und damit Meister der Zweiten Liga werden, wird die DFL der Mannschaft bei der Aufstiegsfeier auch die Meisterschale überreichen.

Außerdem feiern 150 geladene Gäste den Aufstieg im Rathaus. Diese Feierlichkeiten werden auf eine Großbildleinwand auf den Marktplatz übertragen.

Der Aufstieg von Fortuna Düsseldorf in die erste Bundesliga steht seit dem Sieg gegen Dresden am 28. April fest.