Forschungszentrum Jülich kooperiert mit Google

Das Forschungszentrum Jülich will gemeinsam mit Google an einer neuen leistungsfähigeren Computergeneration arbeiten. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag (09.07.2019) mit.

Quantencomputer sollen Künstliche Intelligenz voranbringen

Die so genannten Quantencomputer sind den aktuellen Supercomputern weit überlegen und können riesige Datenmengen in Sekundenschnelle verarbeiten. Das ist zum Beispiel notwendig für die Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz.

Das Jülicher Forschungszentrum setzt auf einen wissenschaftlichen Austausch mit Google und auf die gemeinsame Ausbildung von Experten für die Quantencomputer-Technologie.

Jülich hat schon einen Super-Rechner