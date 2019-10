Wissenschaftler an der Uni Bonn forschen an einer neuen Generation von Akkus. Diese sollen in Zukunft ohne giftige Stoffe wie Lithium oder Kobalt auskommen. Vielversprechende Tests hätten gezeigt, dass Sauerstoff, Magnesium und Calcium die bisherigen Stoffe in Akkus eines Tages ersetzen könnten. Die Serienreife ist laut den Forschern schwer abzusehen. Es könnte noch bis zu 20 Jahre dauern.