In einem Feldversuch versetzen deshalb Wissenschaftler des Forschungsinstituts Jülich derzeit Winterweizen in die neuen zu erwartenden Klimabedingungen.

Weizen im Stresstest

Auf großen Äckern wird verschiedenen Sorten von Winterweizen künstlich CO2 zugeführt. „Wir rechnen damit, dass der CO2 -Gehalt in der Luft bis zum Jahr 2050 um 50 Prozent steigen wird“ , erklärt Oliver Knopf, Doktorand am FZ Jülich. Ein Sensor untersucht, wie der Weizen auf den CO2 -Anstieg reagiert und wie er sich auf die Qualität und die Nährstoffe in der Pflanze auswirkt. Die Forscher vermuten, dass sie weniger Eiweiß haben könnte. Genaue Ergebnisse gibt es erst 2024.

Der Blick auf die Wurzeln

Die Wurzeln der Pflanze zeigen ebenfalls, wie es ihr geht. In einem „Pflanzen- MRT “ können Forscher in Jülich die Wurzeln durchleuchten. So ist es möglich zu beobachten, wie die reagieren, wenn sie immer weniger Wasser bekommen. Die Biologin Josefine Kant untersucht Wurzeln mit einem Scanner und meint: „Die Züchter haben sich bisher meist nur am oberirdischen Teil der Pflanze orientiert, das sollte sich ändern.“ An ihrer aktuellen Forschung sind internationale Züchter interessiert. Sie wollen neue Wurzelsysteme herstellen, die besser mit Trockenheit umgehen können. Der Gedanke hinter all dieser Forschung ist klar: Schon heute an die Pflanze von morgen denken!

Stand: 24.02.2021, 15:49