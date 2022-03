Die Brandforscher am Wuppertaler Lehrstuhl für Chemische Sicherheit und Abwehrenden Brandschutz stellen in ihrem Labor nach, was in der Realität zur Katastrophe werden kann. Die Forscher um Roland Goertz, den Leiter des Instituts, stecken die unterschiedlichen Dämmstoffe in Brand: Polystyrol und Mineralwolle.

Meist verbaute Dämmung bietet kaum Schutz gegen Brand

Die etwa zwölf bis vierzehn Zentimeter starken Platten aus Polystyrol sind in der Fassadendämmung meist das Mittel der Wahl: Sie isolieren gut gegen Kälte und Hitze von außen, sind unempfindlich gegen Regen, lassen sich einfach verbauen und sind vergleichsweise günstig.

Roland Goertz, Lehrstuhl für Abwehrenden Brandschutz Uni Wuppertal

Die Platten werden mit einem Brandschutzmittel behandelt und sind in der Bauordnung zugelassen. Aber einer offenen Flamme haben sie nichts entgegen zu setzen, sagt Roland Goertz von der Wuppertaler Uni: "Wenn wir die richtige Zündquelle haben, brennt die Fassade. Die Platten schmelzen, dann sieht man meist diese brennenden Tropfen, das kann dann schon dramatisch aussehen."

Wuppertaler Brandlabor testet Dämmstoffe

War es eine brennende Zigarette oder doch Brandstiftung? Noch ist die genaue Ursache des Brandes in Essen nicht geklärt. Roland Goertz vermutet aber, dass die Böden der Balkone in dem Wohnblock aus Kunststoff waren.

Für ihn sind diese Böden das eigentliche Problem. Nicht die Platten aus Polystyrol. Denn verbaut werden - besonders an großflächigen Fassaden - nicht nur diese brennbaren Platten, sondern auch so genannte Brandriegel. Die bestehen aus Mineralwolle und halten einem Feuer viel länger stand. Auch das kann Roland Goertz in seinem Wuppertaler Labor nachprüfen.