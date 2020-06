Noch immer fehlt von dem Sexualstraftäter, der vergangenen Donnerstag (25.06.2020) aus der forensischen Klinik in Düren verschwunden ist, jede Spur. Bei der Dürener Polizei sind inzwischen viele Hinweise zu dem Mann eingegangen.

Bundesweite Suche

Der 67-Jährige war nicht mehr in die offene Station der Klinik zurückgekehrt. Seit Mitte der 90er Jahre war er in dem psychiatrischen Krankenhaus in Behandlung. Zuvor war er wegen versuchter Vergewaltigung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines zehnjährigen Kindes verurteilt worden.

Nach seiner Flucht soll er mindestens einmal dabei gesehen worden sein, wie er versuchte, sich einem Kind zu nähern. Obwohl die Dürener Polizei ein Bild von ihm veröffentlicht hat, hatte die bundesweite Fahndung bisher keinen Erfolg.