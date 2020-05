In den Kölner Ford-Werken hat am Montagmorgen (04.05.2020) die Produktion wieder begonnen. Nur ein Teil der Belegschaft wird zunächst arbeiten und nur nach einem Gesundheitscheck ins Werk gelassen. Das Unternehmen hat ein Schutzprogramm für die Mitarbeiter festgelegt.

Zelte am Werkstor

Der Gesundheitscheck am Zugang zum Gelände der Ford-Motorenwerke in Köln

Gearbeitet wird mit rund 2000 Menschen in der Fahrzeugfertigung und im Motorenwerk. Rund ein Drittel weniger als normal. An ihren Arbeitsplatz kommen die Mitarbeiter aber erst, nachdem sie eines der aufgebauten Zelte durchlaufen haben. Hier wird bei jedem von ihnen die Körpertemperatur gemessen. Außerdem werden sie zu ihrem Gesundheitszustand befragt. Und: Jeder Mitarbeiter bekommt eine Schutzmaske. Weil die Prozedur relativ lange dauern wird, kommen die Mitarbeiter in zwei Wellen ins Werk. So sollen Staus an den Werkstoren vermieden werden.

Bänder laufen langsamer

Die Masken hat Ford in den eigenen Werken in England produzieren lassen. Aus den Kölner Werkstätten stammen zudem Schutzhauben, die an den Arbeitsplätzen in der Produktion aufgebaut werden. Überall dort, wo es möglich ist, sind diese Plexiglasscheiben installiert worden. Produziert wird zunächst nur im Ein-Schicht-Betrieb und es werden deutlich weniger Autos als die zuletzt gebauten 980 Fiestas pro Tag. Denn die Bänder werden langsamer als sonst laufen und einzelne Produktionsabläufe neu sortiert, damit ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden kann.