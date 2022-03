Kölner Ford-Werk bekommt Zuschlag für Elektroauto

Aufatmen bei Benjamin Gruschka. Er ist der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Kölner Ford-Werke. Ein zweites elektrisches Modell macht die Produktion und damit die Arbeitsplätze zukunftssicher. Denn dadurch können die Anlagen in den Werkshallen besser ausgelastet werden und die Arbeit somit effektiver. Innerhalb des Ford-Konzerns ist derzeit ein regelrechter Wettbewerb zwischen den europäischen Standorten entstanden. Der erste Gewinner ist das Kölner Werk.

100.000 Stück sollen vom neuen Modell vom Band laufen, zusammen mit dem bereits angekündigten elektrischen Modell ab dem nächsten Jahr würde dann unter Volllast gearbeitet. Ford könnte damit zum Drei-Schicht-Betrieb zurückkehren und zusätzliches Personal einstellen.

Batterie-Montage in Köln

Nach Jahren des Personalabbaus mit mehr als 5600 Stellen in Deutschland ist dies nun ein positives Signal des Autoherstellers. Denn Ford hat angekündigt auch eine Batterie-Montage in Köln ansiedeln zu wollen, die ebenfalls 2024 in Betrieb genommen werden soll.

Auch die Entwicklung der elektrischen Modelle für den europäischen Markt wird in Köln gemacht. Die Ingenieure im Entwicklungszentrum in Merkenich sind zuständig für die Modelle. Sie arbeiten damit an der Zukunft des Konzerns. Denn bis 2036 sollen aussschließlich elektrische Modelle in Köln produziert werden. Dazu will Ford zusammen mit Partnern eine eigene Batterie-Fertigung in der Türkei aufbauen.

Über dieses Thema berichten wir in der WDR Lokalzeit aus Köln am 14.03.2022 ab 19.30 Uhr.