5.400 Ford-Mitarbeiter verlassen das Werk

Unsicherheit in den Werkshallen

Die Mitarbeiter bekommen abhängig von ihrer Werkszugehörigkeit Abfindungen oder auch Beiträge zu der betrieblichen Rente. Sie müssen für sich selbst einschätzen, ob ihr Arbeitsplatz vermutlich in den kommenden Jahren gebraucht wird.

Denn der jetzt angekündigte Stellenabbau wird nicht das Ende der Reduzierungen bei Ford sein. Angesichts des Wandels in der Automobilindustrie durch den vermehrten Bau von Elektrofahrzeugen werden auch weitere Stellen wegfallen. Das hatte der Deutschland-Chef Gunnar Herrmann zuletzt angekündigt.

Ziel sind schwarze Zahlen

Produktion im Fordwerk Köln

Durch den Stellenabbau will Ford wieder dauerhaft in die Gewinnzone zurückkehren. Im ersten Quartal des Jahres war das nach großen Verlusten im Vorjahr gelungen: Ford hatte in Europa 57 Millionen Euro verdient.



Ob das in den kommenden Monaten so bleibt, ist weiter fraglich. Denn auch der Stellenabbau belastet die Bilanz des Unternehmens durch die Abfindungszahlungen.

Das größere Problem sind allerdings die Gewinnmargen. Mit den bisherigen Modellen verdient Ford kaum Geld und setzt deswegen zukünftig verstärkt auf größere SUV s. Entscheidend wird für die Zukunft der Kölner Ford-Mitarbeiter also sein, welche Modelle in Niehl gebaut und im Entwicklungszentrum in Merkenich entworfen werden sollen.

Stand: 25.06.2019, 11:14