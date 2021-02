Neues E-Auto: Produktion sichert Ford-Standort in Köln-Niehl

Mit der Entscheidung für Köln ist die Produktion im Werk für die kommenden Jahre gesichert, sagt der Betriebsratschef Martin Hennig. Und weiter: "Sie bedeutet erst mal eine Perspektive. Das Problem ist ja, dass wir mit dem Auslauf des Fiestas oder der Laufzeit des Fiestas kein Nachfolgeprodukt für den Kölner Standort haben. Von daher ist es eine Perspektive. Wir haben ein neues Fahrzeug, ein elektrisches Fahrzeug und damit gibt es eine fortlaufende Produktion auch nach dem Auslauf des Fiestas."

Ab 2030 plant Ford nur noch mit E-Autos

Köln bekommt damit als erster Ford-Standort in Europa den Zuschlag für ein rein batteriebetriebenes Auto. Die Fiesta-Modelle mit dem herkömmlichen Verbrennungsmotor sollen voraussichtlich bis 2024 weiter gebaut werden. Ab 2030 will Ford dann nur noch elektrisch betriebene Fahrzeuge herstellen.

Mitarbeiter auf dem blauen Teppich

Heute Morgen war für die Mitarbeiter am Werk in Niehl ein großer, blauer Teppich ausgerollt worden. Zudem gab es eine Licht-Show, der Schriftzug "Go Electric, Go Köln" erstrahlte an einem der großen Werksgebäude. Die Zusage an Köln bedeutet die Sicherung des Standortes in Niel. Da der Fiesta ausläuft, stand bis dato nicht fest, ob dort überhaupt weiterhin Autos gebaut werden können.