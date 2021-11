Schleppende Wiederaufbauhilfe verärgert Flutopfer

Allein an städtischen Gebäuden sind in Leverkusen Schäden in Höhe von 87 Millionen Euro entstanden. Deshalb dauere es bis Ende des Jahres, bis diese komplett erfasst und Fluthilfe beantragt sei. So hat die Stadt mit eigenem Geld und einer Soforthilfe von einer Million Euro vom Land erste Schäden beseitigt.