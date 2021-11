Zuhause auf Zeit: Flutopfer in der Eifel in Ausweichquartieren

" Mir sitzt das ganze Geschehen noch sehr in den Knochen ", sagt Harald Klein, wenn man ihn auf die Flut anspricht. Vor drei Monaten hat das Hochwasser sein Haus in Schleiden-Gemünd so stark getroffen, dass es derzeit unbewohnbar ist.

Tägliches Pendeln zur Baustelle

Nach Schätzungen der Stadt Schleiden hat das Hochwasser mehr als 100 Objekte, vor allem Wohnhäuser, im Stadtgebiet Schleiden so stark zerstört, dass sie nicht mehr in Stand gesetzt werden können. Doch das Ehepaar Klein hat Glück: Ihr Haus kann renoviert werden. Dafür pendelt Harald Klein fast täglich 20 Kilometer zur Baustelle. Freunde stellten dem Ehepaar für die Bauzeit kostenlos ein Haus zur Verfügung. Statt auf 130 leben die Kleins nun auf 60 Quadratmetern in Hellenthal.

"Im Moment alles zu viel"

Für Nicole Klein ist das derzeitige Wohnzimmer zugleich Schlafzimmer und Wäscheraum.

Harald Klein kümmert sich neben seinem Beruf als Lkw -Fahrer die meiste Zeit um seine pflegebedürftige Frau, die im Rollstuhl sitzt. "Vor elf Jahren hat meine Frau die Diagnose Multiple Sklerose bekommen" , erzählt der 59-Jährige. "Erst kam der Stock, dann der Rollator und nun der Rollstuhl." In der Ausweichunterkunft musste er am Hauseingang in Hellenthal erstmal eine Rampe bauen. Nebenbei organisiert er die gesamten Baumaßnahmen am zerstörten Haus. Er holt Angebote für Fenster ein, bestellt den Heizungsinstallateur und füllt Förderanträge aus. Zwischendurch bringt er seine Frau zur Toilette. "Eigentlich ist mir das im Moment alles zu viel" , gesteht er. Er selbst leidet an einer Lungenkrankheit und muss regelmäßig selbst zum Arzt.

Freunde helfen

Kraft geben ihm im Moment vor allem die Gespräche mit Freunden und die anhaltende Hilfsbereitschaft. "Erst kürzlich brachte mir ein Freund ein Wagen mit Brennholz." Das will er in seinem Pelletofen auf der Baustelle in den kommenden Monate verheizen, denn im Moment trocknet der Putz. "Der Winter ist noch lang" , weiß er. Die Baumaßnahmen werden noch Monate dauern.

Nur ein paar Wertgegenstände konnte das Paar aus der Flutnacht retten.

Wenn Harald Klein zur Ruhe kommt, wird ihm oft bewusst, was ihm das Wasser in der Flutnacht alles genommen hat. "Wir besitzen nur noch ein einziges Fotoalbum. Die gesamten Erinnerungen an meine Kindheit sind einfach so weggespült worden."

Ziel vor Augen

Doch für Trauer bleibt keine Zeit. Ende November kommen die Besitzer der Ausweichunterkunft von einem Auslandsaufenthalt wieder zurück. Dann muss er mit seiner Frau sein Zwischendomizil räumen und in ein Mietshaus ziehen.

Ab Dezember muss er monatlich 500 Euro Miete für das Haus in Dahlem aufbringen. Geld, das dem Ehepaar Klein wieder für den Neustart im kaputten Haus fehlen wird. Denn die Kosten für die Renovierung des flutgeschädigten Hauses sind enorm. Allein die Heizung wird um die 10.000 Euro kosten. Klein hofft auf eine großzügige Wiederaufbauhilfe. Sein langfristiges Ziel hat Harald Klein allerdings jetzt schon vor Augen: Nächstes Jahr Weihnachten soll im eigenen Haus, in Schleiden-Gemünd, wieder ein Weihnachtsbaum stehen.