Infrastruktur nach der Flut: Was geschafft wurde, was noch zu tun ist

Überall Hämmern, Klopfen, Sägen. So klingt Bad Münstereifel ein Jahr nach der Katastrophe. Bereits vor der Flut wollte die Stadt vieles verändern. Mehrere Konzepte hatte Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian (CDU) dafür in der Schublade - auch Pläne für mehr Hochwasserschutz: „Wir werden sehr viel anders machen“, sagt die CDU-Bürgermeisterin. Sie denkt dabei vor allem an Rückhaltebecken und Retentionsflächen vor den Stadttoren. In der Stadt bekommt das Pflaster breitere Fugen, damit Wasser besser abfließen kann.

Leitungen nicht über Brücken

Auch die Energieversorger wollen Lehren aus der Flut ziehen. Das Wasser hatte Gas-, Strom- und Wasserleitungen zerstört. „Nach der Flut lagen viele unserer Versorgungsleitungen frei. Dafür suchen wir jetzt andere Trassen“, erklärt Markus Böhm, Geschäftsführer beim regionalen Energieversorger e-regio. Außerdem sollen wichtige Leitungen nicht mehr über Brücken geführt werden.

Neue Brücke bei Swisttal

Vor einem Jahr glichen manche Autobahnabschnitte auf A1 und A61 einer Seenlandschaft. Heute sind alle Abschnitte wieder befahrbar, viele Brücken wurden wegen vereinfachter Vergabeverfahren in Rekordzeit saniert. Nur eine, über den Schießbach bei Swisttal, soll erst Ende 2023 fertigwerden. „Wir werden Brücken in Zukunft – da wo es geht – breiter bauen. Aber bei solchen Katastrophen muss auch klar sein: Sie sind nicht zu 100 Prozent beherrschbar“, sagt Thomas Ganz von der Autobahn GmbH.