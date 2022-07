Nach der Flutkatastrophe: Kein Ermittlungsverfahren gegen Wupperverband

Talsperre war übervoll

Staatsanwalt Wolf-Tilman Baumert

Die Wuppertalsperre war durch den Regen übervoll, der Druck auf die Talsperrenmauer enorm. Der Wupperverband entschied schließlich, das Wasser aus dem Stausee schrittweise abzulassen. Im Unterlauf der Wupper strömte dadurch noch mehr Wasser durch die Orte. Auch der See im idyllischen Stadtteil Beyenburg schwoll an und überflutete den historischen Ortskern. Sie seien viel zu spät gewarnt worden, sagten die Anwohner in einer Bürgerversammlung Ende Juli vergangenen Jahres. Besonders hart gingen sie damals den Wupperverband an, weil die Talsperren so voll waren. Das Starkregenereignis sei nicht so langanhaltend und flächendeckend vorausgesagt worden, entgegnete der Wupperverband.

Staatsanwaltschaft sieht Aussage des Wupperverbandes bestätigt