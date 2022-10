Flutgebiete vor dem zweiten Winter

Auf den ersten Blick ist in Stolberg schon viel erreicht worden. Alle Kinder haben einen Kindergartenplatz, die erste Übergangskita konnte schon abgebaut werden. Auch alle Schulen sind wieder in Betrieb, nur einige Turnhallen sind noch sanierungsbedürftig. In Zweifall wurde die wichtige Brücke an der Hauptstraße komplett saniert und die Stadt ist gerade dabei eine weitere Brücke zwischen Vicht und der Innenstadt zu erneuern. Weitere Brücken warten aber noch auf die Sanierung, denn sie können nur nacheinander erneuert werden. Die Stadt will ein Verkehrschaos durch zu viele Brückenarbeiten mit den entsprechenden Sperrungen unbedingt vermeiden.

Viele private Häuser noch sanierungsbedürftig

Wenn Bürgermeister Patrick Haas durch die Stolberger Innenstadt geht, sieht er jedes Mal, was alles noch zu tun ist: "Man sieht immer wieder Leute, die gerade erst anfangen, mit dem Wiederaufbau." Und immer noch gibt es Gebäude, die noch nicht getrocknet sind, weiß der Bürgermeister aus eigenen Erfahrung: "Auch bei mir wird immer noch getrocknet, das hat mich auch selber überrascht." Mit ein Grund für die langsamen Fortschritte ist auch der allgemeine Handwerkermangel, der jede Sanierung verzögert – in manchen Fällen müssen Bürger nicht Monate sondern bis zu einem Jahr warten, bis ein Handwerker zu ihnen kommen kann.

Ähnliche Probleme in Eschweiler

Vergleichbare Schwierigkeiten gibt es in dem von der Flutkatastrophe ebenfalls besonders hart getroffenen Eschweiler. Auch hier sind die Sanierungsarbeiten in der Innenstadt deutlich vorangeschritten, viele Geschäfte entlang der Inde haben wieder geöffnet. Aber auch hier klagen die Bürger darüber, dass noch viele ihrer Häuser noch immer nicht getrocknet sind und das es sehr schwierig ist, geeignete Fachleute für die Sanierungen zu bekommen.

Abriss Sporthalle Jahnstraße unvermeidbar

Die durch die Flut schwer beschädigte Sporthalle in der Jahnstraße muss mitsamt dem Hallenbad abgerissen werden. Der Neubau wird inklusive des Hallenbads rund fünf Jahre dauern. Die Kosten belaufen sich auf rund 50 Millionen Euro. Damit es in diesem Winter überhaupt Schulschwimmen, aber auch Möglichkeiten zum Schwimmen für die Eschweiler Bürgerinnen und Bürger gibt, erhält das Freibad in Dürwiß jetzt ein Tragluftdach, das beide Becken überspannt. Auch das wird noch einmal zwei Millionen Euro kosten, die das Land zur Verfügung stellt

Sorgen der Bürger vor kaltem Winter

Noch immer haben zahlreiche Gebäude in Eschweiler und Stolberg keine neue Gasheizung bekommen. Und die elektrischen Heizkörper – so genannte Radiatoren – sind oft nicht in der Lage, Wohnungen warm zu bekommen, wenn es draußen richtig kalt wird. In Eschweiler gibt es einen Härtefallfonds, an den sich betroffene Bürger wenden können, um in diesem Winter Unterstützung zu bekommen. Notfalls müssen auch Bürger wieder in anderen Wohnungen untergebracht werden. Für solche Fälle hat die Stadt Stolberg bereits Wohnraum angemietet und auch hier gibt es einen Fonds, um bedürftige Bürger zu unterstützen. Wichtig ist aber Bürgermeister Patrick Haas vor allem, dass Betroffene nicht lange warten, sondern sich sofort melden, wenn sie Hilfe brauchen: "Den Menschen sage ich, kommen Sie bitte auf uns zu. Es gibt viele Menschen, auch viele Ehrenamtliche, die sie unterstützen. Da darf man sich nicht für schämen."