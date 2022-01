Ahr-Winzer warten auf Hilfsgelder

Weinbaupräsident Hubert Pauly hat Sorge, dass der Streit um die Spendengelder vielen seiner Kollegen Hoffnung für die Zukunft nehmen könnte. Neben den verlorenen Gerätschaften und dem teuren Wiederaufbau in den Betrieben drohen möglicherweise langfristige Ernteausfällen durch zerstörte Anbauflächen.

„Diese Spendengelder sind ein wichtiger Anreiz, und sollen die Menschen auch darin bestärken, weiterzumachen“ , sagt Pauly. Seine Winzerkollegen suchten gerade „jeden Strohhalm, an dem sie sich festhalten können“ . Die Spenden aus den Flutweinen könnten „eine Lücke schließen zwischen der staatlichen Wiederaufbauhilfe und den eigenen Reserven“ sein, so Pauly weiter.

Opposition schaltet sich ein

Aktuell kommt Bewegung in den Streit um die Spendenerlöse. Die CDU -Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz forderte jüngst in einem Papier: „Die Landesregierung muss umgehend eine einfache Ausnahmereglungen auf den Weg bringen, damit die gesammelten Spenden an die Flut-Weingüter fließen und es in den Betrieben weitergehen kann.“ Die Landesregierung sucht – gemeinsam mit dem Bund – nach einer Lösung und geht davon aus, dass sie in zwei Wochen eine Antwort für die Winzer hat.