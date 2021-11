Die Bonner Staatsanwaltschaft wirft dem mehrfach vorbestraften Mann drei Einbrüche vor. Eine Woche nach der Flut war der Mann laut Anklage erst in ein Wettbüro, dann in ein Handy-Geschäft und schließlich in eine Buchhandlung eingedrungen – mit Hilfe einer Axt. Alle Geschäfte liegen in der Euskirchener Innenstadt, die vom Hochwasser Mitte Juli besonders stark getroffen wurde.

Angeklagter nutzt " gemeine Gefahr " aus

Die Geschäfte waren nach der Überflutung geschlossen worden, wegen des Stromausfalls funktionierten die Alarmanlagen nicht. " Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte damit für seine Taten eine gemeine Gefahr ausgenutzt ", erklärt Tobias Gülich, Stellvertretender Direktor des Amtsgerichts Euskirchen.