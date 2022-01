In Nettersheim hat die Flut im Sommer zahlreiche Häuser zerstört. Heute, ein halbes Jahr später, muss man etwas genauer hinschauen, um die Auswirkungen der Flut noch in dem kleinen Dorf in der Eifel zu sehen. Doch der Schein trügt: Die meisten Häuser stehen vorrübergehend leer, werden getrocknet oder renoviert. Besonders ein Haus fällt auf, dem man auch heute die Katastrophe noch deutlich ansieht.