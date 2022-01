Die Tragödie auf Postkarten

Heinz Ley hat sogar Postkarten davon. Obwohl ein Großteil seiner Sammlung in Dernau in diesem Sommer weggeschwemmt wurde, ist ausgerechnet der Ordner mit den Karten von 1910 trocken geblieben. Ein wahrer Schatz: Mehr als 60 Bilder, die das damalige Unglück zeigen. Und die er heute mit anderen Augen ansieht: "Man denkt direkt, es hat ähnlich ausgesehen wie 2021."

Zwar war 1910 nicht jedes Dorf betroffen, die Schäden trotzdem riesig. Damals wurde gerade die Bahnstrecke gebaut. Viele Gastarbeiter wohnten in Baracken nah am Fluss. Die meisten konnten nicht mehr fliehen.

Die Jahrhundertflut 1804

Geograph Dr. Thomas Roggenkamp hat die Hochwasser der Ahr für die Bonner Uni erforscht. Auch die große Flut vor 200 Jahren. Im Juli 1804, mit 63 Toten: "Wir wissen, dass entlang der Ahr Menschen gestorben sind und ganze Orte zerstört wurden. Es wurden Brücken und Häuser zerstört und es war im Prinzip die gleiche Katastrophe, die wir auch jetzt festgestellt haben."

Die gleiche Wassermenge wie 2021

Er hat berechnet, dass die Wassermassen 1804 fast genauso groß waren wie die im Juli 2021. Trotzdem stieg das Wasser diesmal noch höher. Weil die Menschen in den letzten 200 Jahren so viel gebaut haben. Die Ahr hatte weniger Platz, um in die Breite zu gehen und ist dadurch viel stärker in die Höhe gestiegen.

Problem des Vergessens

Durch den langen zeitlichen Abstand sei bisher jede dieser Katastrophen irgendwann in Vergessenheit geraten: