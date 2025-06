Innenminister Reul dankt den Einsatzkräften

Am Vormittag nach dem Absturz hat sich NRW -Innenminister Herbert Reul am Ort des Geschehens ein Bild von den schrecklichen Ereignissen gemacht. Der CDU -Politiker ließ sich von Axel Stucke, dem Leiter der Korschenbroicher Polizeiwache, den Unglücksort zeigen. "Ein unfassbarer Anblick" , so der Minister. "Meine Gedanken sind bei den Familienangehörigen der Verstorbenen." Reul dankte den Einsatzkräften und sagte, er werde sich dafür einsetzen, dass die Ursache des Unglücks aufgeklärt werde.

Pilotin hatte dem Tower technische Probleme gemeldet

Das Kleinflugzeug war am Samstagmittag auf dem Weg vom thüringischen Alkersleben nach Mönchengladbach nur fünf Kilometer vor dem Zielort auf das Haus gestürzt. Zuvor hatte die Pilotin der Flugsicherung technische Probleme gemeldet.

In Korschenbroich ist ein Kleinflugzeug in ein Wohnhaus gestürzt.

Die Flughafenfeuerwehr habe sich in Mönchengladbach auf eine Notlandung vorbereitet. Als klar wurde, dass die Maschine in Korschenbroich abgestürzt war, fuhren die Einsatzkräfte zum Unglücksort, so Andreas Ungar, Geschäftsführer des Flughafens Mönchengladbach. Ob tatsächlich technisches Versagen die Ursache für den Absturz war, soll nun untersucht werden.

Ermittlungen zur Absturzursache laufen

Experten von Polizei und Flugsicherheit haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Untersuchungen dauern erfahrungsgemäß Wochen, wenn nicht gar Monate. Möglicherweise war ein Motorschaden die Ursache für den Absturz. Das Wrack des Flugzeugs werde geborgen und untersucht, sagte ein Polizeisprecher. Kripo-Beamte haben bereits Spuren gesichert, und Fachleute der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig sind eingeschaltet.

Haus ist einsturzgefährdet

Am Haus, auf das das Flugzeug gestürzt ist, entstand großer Schaden. Teile des Gebäudes standen in Flammen. Die Feuerwehr hatte mit einem Großaufgebot den Brand an der Unglücksstelle gelöscht.

Das Technische Hilfswerk überprüft nun, ob die Statik des Hauses noch intakt ist. Es stützt die beschädigten Hauswände sicherheitshalber ab. Ob es überhaupt wieder bewohnbar ist, müssten Statiker später entscheiden, sagte ein Sprecher. Das gesamte Areal rund um das Haus ist noch immer komplett abgesperrt.

Am Montagnachmittag kommen alle Beteiligten des Mönchengladbacher Flughafens zusammen, um das Unglück aufzuarbeiten. Den Ersthelfern wird dort psychologische Hilfe angeboten, um den Anblick des Absturzes zu verarbeiten.

