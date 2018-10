Gegen 15 Uhr ist das Kleinflugzeug auf einem freien Feld in der Nähe des Flughafens Hangelar abgestürzt - so die Polizei. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Flugzeug bereits voll in Flammen. Die Feuerwehrmänner konnten das Feuer mit Wasser und Pulver löschen.