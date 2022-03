Kleinflugzeug in Garten in Sankt Augustin abgestürzt

Bei einem Flugunfall in Sankt Augustin Hangelar ist eine Cessna 172 abgestürzt. Das Flugzeug musste im Startvorgang wieder auf den Boden zurück, ist dann über die Landebahn hinaus zunächst auf Straßenbahnschienen und dann in einem Garten gelandet.

Beide Insassen - Pilot und Passagier - im Alter von 35 und 84 Jahren haben sich selber befreien können und sind ansprechbar. „Einer der Männer wurde in eine Klinik geflogen, der andere wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.“ , schildert Sascha Lienesch von der Feuerwehr Sankt Augustin. „Beide haben riesiges Glück gehabt.“

Glück hatten nicht nur die Insassen, sondern auch die Bewohner des Hauses, in deren Garten das Flugzeug zum stehen kam - übrigens kopfüber. Matthias Eck befand sich zum Zeitpunkt des Absturzes in der Garage, seine Schwiegermutter im Haus. „Ich habe aufgeräumt und plötzlich einen Knall gehört. Ich dachte an einen Lkw mit Anhänger, der in unserer verkehrsberuhigten Straße über eine der Bodenwellen gefahren ist.“

Er geht ins Haus und bemerkt, dass der Strom weg ist. Als er in der Küche aus dem Fenster schaut, sieht er die Ursache für den Knall. „Ich wohne schon sehr, sehr lange hier. Aber obwohl die kleinen Maschinen manchmal echt tief über unser Haus hinweg fliegen, hatte ich nie Angst davor, dass mal so etwas passieren könnte.“ Unklar ist, wie und wann die Cessna aus dem Garten von Matthias Eck geborgen werden kann.

Kripobeamte und Experten des Luftfahrtbundesamtes sind vor Ort und untersuchen jetzt die Unglücksursache.

Die Straßenbahnlinie 66 zwischen Bonn und Siegburg ist mindestens bis zum Abend (Mittwoch 23.03.2022) gesperrt. Es gibt Ersatzbusse zwischen Vilich und Siegburg.