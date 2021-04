Eilig laufen die meisten an meiner Kamera und meinem Mikrofon vorbei. "Keine Aufnahmen" , ruft eine Frau. Die Frage, warum sie einen Flug gewählt haben, der während der Ausgangsbeschränkungen in Köln ankommt, wollen nur wenige beantworten.

"Wenn wir reisen haben wir doch eine Ausnahmegenehmigung" , sagt ein Rentner. "Wir haben auf der Internetseite der Stadt Köln nachgesehen. Da steht: das ist kein Problem" . Auch eine Frau mittleren Alters sagt: "Fliegen ist ein Ausnahmegrund. So steht es bei der Stadt" .

Stadt Köln widerspricht Bundesinnenministerium

Tatsächlich heißt es auf der Homepage der Stadt Köln auf die Frage: Was ist, wenn ich nach 21 Uhr beziehungsweise vor 5 Uhr mit dem Zug, Auto oder Flugzeug in Köln ankomme? "Wenn das nicht zu verhindern ist, zum Beispiel bei einem Flug, ist das kein Problem. Man darf nur die Reisezeiten nicht ohne triftigen Grund so legen, dass man mit Sicherheit nach 21 Uhr ankommt" .

Passagiere am Kölner Flughafen

Was ein triftiger Grund ist, klärt die Stadt in der Antwort nicht auf. "Wir hätten umbuchen müssen. Das wäre teuer geworden" , sagt der Rentner. "Das ist doch ein triftiger Grund" .

Touristische Reisen laut Bundesinnenministerium nicht zulässig

Die Aussage der Stadt Köln steht im Widerspruch zu den Aussagen des Bundesinnenministeriums zur Corona-Notbremse. Das Gesetz gilt bundesweit, also auch in Köln. In Städten und Kreisen mit einem Inzidenzwert von mehr als 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen gelten Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr.

Am vergangenen Freitag hat der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, die Regelungen der Notbremse für Reisende erläutert. Die Kernaussage: Touristische Reisen sind zwischen 22 und 5 Uhr nicht zulässig. Wer einen Flug gebucht hat, der in dieser Zeit liegt, solle umbuchen.