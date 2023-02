Ryanair investiert 500 Millionen Dollar in Flughafen Weeze

Ryanair erweitert für den Sommer 2023 ihr Angebot am Flughafen Niederrhein Weeze deutlich. Zukünftig sollen Gäste vom Niederrhein auch direkt nach Castellón, Kopenhagen, Sevilla und Rhodos fliegen können.

Die Airline spricht von zwei weiteren Maschinen, die in Weeze im Sommerflugplan eingesetzt werden sollen. Zusätzlich zu vier neuen Flugzielen will Ryanair außerdem die Frequenzen auf anderen beliebte Strecken erhöhen. So sollen in diesem Sommer mehr als 240 Flüge wöchentlich von und nach Weeze möglich sein.

Über eine Million Fluggäste ab Weeze

Dafür plant das Unternehmen rund 500 Millionen US-Dollar in diesem Jahr zu investieren, und 60 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ryanair sieht im Flughafen Weeze viel Potential, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Im vergangenen Jahr waren nach Angaben des Airports mehr als eine Million Fluggäste von Weeze aus gestartet.

