Am Flughafen Düsseldorf müssen Reisende am Donnerstag (07.02.2019) mit Verspätungen rechnen. Grund ist ein geplanter Streik von Mitarbeitern der Bodenabfertigung von 3 bis 11 Uhr. Die Beschäftigten be- und entladen Flugzeuge und sind für Gepäck und Fracht zuständig.

Zu dem Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Sie fordert unter anderem die Einführung von Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie eine bessere Bezahlung von Nacht-, Schicht- und Feiertagsarbeit. " Die körperlich anstrengende Arbeit muss besser honoriert werden ", teilte die Gewerkschaft am Mittwoch (06.02.2019) mit.

Gewerkschaft rechnet mit 45 Flugausfällen

Laut Verdi arbeiten am Düsseldorfer Flughafen rund 800 Mitarbeiter in der Bodenabfertigung. Die Gewerkschaft rechnet mit einer hohen Streikbeteiligung: Etwa 45 Starts und Landungen in Düsseldorf seien von dem Streik betroffen.

Auch am Flughafen Hannover hat Verdi das Bodenpersonal zu Streiks aufgerufen. Die Gewerkschaft verhandelt derzeit über Tarifverträge für Bodenmitarbeiter an den Flughäfen. Dabei kam es zuletzt am Montag zu einem Warnstreik und dadurch zu Flugausfällen und Verspätungen am Flughafen Hamburg.