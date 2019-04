Osterferien: Hochbetrieb am Düsseldorfer Flughafen

Der Düsseldorfer Flughafen erwartet in den zweiwöchigen Osterferien bei knapp 10.000 Flügen etwa 1,2 Millionen Reisende. Wie der Flughafen am Montag (08.04.2019) mitteilte, sind das jeweils knapp 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Plus verdankt der Airport zum einen dem späten Beginn der Ferien. Sie liegen komplett im Sommerflugplan, in dem immer deutlich mehr Flüge angeboten werden als im Winter.

80.000 fliegen am Freitag

Zudem haben andere Airlines die Lücke im Angebot geschlossen, die Air Berlin nach der Pleite in Düsseldorf hinterlassen hatte. Mit dem größten Aufkommen wird am letzten Schultag kommenden Freitag gerechnet: Am 12. April werden rund 80.000 Reisende in den Urlaub starten.