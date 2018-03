"Bleib-gesund-Prämien" gegen neues Chaos am Flughafen

Im vergangenen Jahr sorgte der Personalmangel an den Fluggastkontrollen am Düsseldorfer Flughafen für katastrophale Zustände: Flieger hoben verspätet ab oder Passagiere verpassten ihren Flug.

Das werde sich in den Osterferien nicht wiederholen, versichert das Essener Unternehmen Kötter. Die Bundespolizei hat die Firma mit den Kontrollen beauftragt.

Um das Versprechen wirklich einzulösen, greift Kötter zu ungewöhnlichen Prämien. Kötter nennt die Zusatzzahlungen Anwesenheitsprämie. Die Gewerkschaft Verdi spricht spöttisch von einer "Bleib-gesund-Prämie".

Prämien sollen motivieren

Kötter zahlt seinen Mitarbeitern für eine Woche ohne Fehltag 100 Euro Prämie - und 350 Euro brutto, wenn sie bis zum 1. April zwei Wochen in den Ferien durcharbeiten.

" Den Prämienzahlungen hat der Betriebsrat zugestimmt ", erklärt Özay Tarim von der Gewerkschaft Verdi. " Das ist ein vernünftiger finanzieller Ausgleich für die Mehrarbeit, die sich aus dem Personalmangel ergibt. "

Hohe Durchfallquote sorgt für Engpass

Noch Anfang März hieß es in einem internen Schreiben an die Belegschaft, dass von den 100 angekündigten zusätzlichen Luftsicherheitsassistenten 25 Mitarbeiter fehlen würden. Als Grund nennt Geschäftsführer Peter Lange die unerwartet hohe Durchfallquote bei den Prüfungen durch die Bundespolizei.

Zuletzt habe sich die Besteherquote aber deutlich verbessert, betont Peter Lange. Bis jetzt hätten von den 100 Luftsicherheitsassistenten, die zu Ostern am Airport neu anfangen sollen, schon 82 die Prüfung bestanden.

Kötter und der Plan B

So ist die Personallücke zwar kleiner als befürchtet, doch Kötter setzt mit Blick auf den hohen Krankenstand der Belegschaft auf Plan B. So werden drei andere Unternehmen rund 30 Kontrollkräfte nach Düsseldorf ausleihen. Außerdem sollen Luftsicherheitsassistenten von Kötter vom Flughafen Köln/Bonn in Düsseldorf einspringen.

Das könne man kurzfristig machen, um Lücken zu stopfen, meint Gewerkschafter Tarim. Aber das dürfe keine Dauerlösung sein.