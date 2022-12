Flughafen Düsseldorf: Schon wieder lange Wartezeiten

Schlangen quer durch das Terminal

Am Freitagabend waren nach Angaben des Verdi-Sekretärs und Airport-Mitarbeiters Özay Tarim die Schlangen vor den Kontrollstellen stetig länger geworden. Im Lauf des Samstag verschärfte sich das Problem. Teilweise mehr als 40 Minuten mussten am frühen Abend Passagiere warten, bis sie endlich abgefertigt wurden. Nach einem relativ entspannten Sonntag verschärfte sich am Abend das Problem wieder: Am Flugsteig B bildeten sich erneut lange Schlangen.

Warten auf die Abfertigung

Am Samstag hatte laut Tarim sogar die Bundespolizei eingreifen müssen. Ein Teil der Reisenden wurde von den Beamten zu einem anderen Gate gelotst, an dem es nicht so überfüllt war. Auf Handyvideos, die dem WDR vorliegen, sind Warteschlangen zu sehen, die sich durch das gesamte Flughafen-Terminal ziehen.

Für den Gewerkschaftssekretär sind die Probleme hausgemacht: " Wir haben einfach viel zu wenig Personal, um diese Anzahl an Fluggästen zu bedienen. " Auch nach den chaotischen Zuständen im Sommer habe es offenbar nicht genug Initiative gegeben, zusätzliches Personal zu rekrutieren.

Kein besonders hoher Krankenstand

Özay Tarim