Seit gut einem Jahr gibt es im Wartebereich am Düsseldorfer Airport Schranken, um das wilde Parken vor den Terminals in den Griff zu bekommen. Ab Mittwoch (14.08.2019) werden zusätzlich die Nummernschilder der Fahrzeuge gescannt, um die Abläufe beim Rausfahren weiter zu beschleunigen.

Daten werden nach sechs Stunden gelöscht

In den "Kiss & Fly" genannten Kurzhaltezonen vor den Terminals wurden Kameras installiert, die die Kennzeichen der Autos erfassen. Dadurch müssen die Fahrer nicht mehr das Parkticket an der Schranke bereithalten, teilte der Airport am Dienstag (13.08.2019) mit. Die Schranken öffnen sich automatisch, solange die kostenlose Haltezeit nicht überschritten ist.

Nach Angaben des Flughafens ist die automatische Kennzeichenerkennung mit der zuständigen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit abgestimmt. Nach sechs Stunden würden die Kennzeichen automatisch aus den Systemen gelöscht.

So funktioniert "Kiss and Fly" seit einem Jahr

Auf der Abflugebene ist das Parken für zehn Minuten kostenlos. Wer länger steht, zahlt deutlich mehr: Bis 15 Minuten kosten fünf Euro, alle weiteren fünf Minuten kosten weitere drei Euro. Auf der Ankunftsebene dürfen Autos maximal zwei Minuten kostenfrei halten.

Mit den neu installierten Kameras erweitert der Flughafen Düsseldorf ein System, das erst vor einem Jahr installiert wurde. Im September 2018 reagierte man auf das Parkchaos vor der Abflug- und Ankunftsebene: Schranken wurden angebracht.