Eine Explosion und starke Rauchentwicklung an einem Flieger auf dem Rollfeld: So spektakulär begann für 350 Einsatzkräfte die Flugunfallübung "Tango 2019" am Samstag (30.03.2019) am Düsseldorfer Flughafen.

Das Szenario: Eine Passagiermaschine rollt Richtung Startbahn, als ein Hubschrauber mit defektem Heckmotor ins Trudeln gerät und direkt auf das Flugzeug stürzt. Beide Maschinen fangen Feuer. Die Rettungskräfte müssen nun die Passagiere aus der brennenden Maschine retten.

Video starten, abbrechen mit Escape Flughäfen in NRW: Konkurrenzkampf. Markt . . 06:10 Min. . WDR.

Schauspieler mimen die Verletzten

Die Rollen der Verletzte übernehmen Schauspieler. Die Rettungskräfte müssen 20 Menschen ins Krankenhaus bringen. Sogar eine Leiche muss geborgen werden.

Feuerwehrleute tragen einen "Verletzten" über das Rollfeld

Immer wieder sind überraschende Sonderszenarien eingebaut. So muss zum Beispiel die Bundespolizei einen Gefangenen in Handschellen aus dem Flugzeug abführen. Der Inhaftierte war ebenfalls als Passagier in der Maschine.