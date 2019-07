Notknopf gedrückt: Flughafen Düsseldorf musste Terminal räumen

Nachdem der Flugsteig aus Sicherheitsgründen geräumt und durchsucht worden war, ging nach einer Dreiviertelstunde der normale Betrieb weiter. Es sei jedoch noch bis in den Abend hinein mit Verspätungen zu rechnen, sagte ein Flughafensprecher.

Bereits am Morgen hatte es großes Chaos am Düsseldorfer Flughafen gegeben: Wegen einer ausgefallenen Gepäckanlage mussten rund 2.500 Koffer in Düsseldorf stehen bleiben, während ihre Besitzer ohne Gepäck in den Urlaub flogen.