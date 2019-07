Hunderte Koffer am Flughafen Düsseldorf liegen geblieben

Am Flughafen Düsseldorf konnten am frühen Mittwochmorgen (17.07.2019) rund 2.500 Gepäckstücke wegen einer technischen Störung nicht verladen werden. Die betroffenen Passagiere mussten ohne Koffer in den Urlaub fliegen.

Grund für die Panne war nach Angaben des Flughafens ein Softwarefehler. Das Gepäck konnte schon am Check-In-Schalter nicht mehr abtransportiert werden und wird jetzt in der Abflughalle von Sicherheitspersonal bewacht.

Inzwischen läuft die Anlage wieder, das gestrandete Gepäck soll jetzt so schnell wie möglich mit den nächsten Fliegern zu den Besitzern gebracht werden.